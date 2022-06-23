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Климов назвал условие нормализации отношений России и Евросоюза

Араз Салехов
Политика
Климов назвал условие нормализации отношений России и Евросоюза
Фото: Пресс-служба Совфеда

Доверие России к «цивилизованной Европе» почти на нуле и лишь изменения риторики, а также отмена всех антироссийских санкций позволит начать нормализацию двухсторонних отношений. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.

— На мой взгляд подлинная нормализация может начинаться исключительно после отмены всех антироссийских рестрикций, введённых в период с 2013. Одновременно Евросоюз обязан радикально изменить свою риторику в отношении нашего Отечества. Тема спецоперации (на Украине) не может быть в центре переговоров ЕС—РФ. Это не их дело от слова вообще, — отметил он.

При этом политик считает, что страны Евросоюза обязаны прекратить поставки любых видов оружия и боеприпасов на Украину, а также убрать оттуда своих военных советников, наемников, шпионов и диверсантов, сообщает РИА Новости.

Помимо этого, Климов заявил, что литовское государство нарушило соглашение о доступе РФ к своему эксклаву. По его словам, начало транспортной блокады со стороны Литвы можно расценивать как прямую агрессию в отношении России.

Евросоюз (ЕС) Россия Андрей Климов
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