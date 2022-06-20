В Совфеде заявили, что Литва «выбила стул» блокадой Калининграда

Фото: Пресс-служба Совфеда

Литовское государство нарушило соглашение о доступе РФ к своему эксклаву. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил сенатор России Андрей Климов.

— Тем самым Вильнюс «выбил стул», на котором сам сидел все эти годы в качестве страны — члена ЕС. А Евросоюз, если он незамедлительно не исправит наглую выходку Вильнюса, сам же дезавуирует для нас легитимность всех документов о членстве Литвы в ЕС и развяжет руки для решения созданной Литвой проблемы калининградского транзита любыми избранными нами способами, — отметил он.

При этом чиновник в своем Telegram-канале добавил, что начало блокады можно расценивать как прямую агрессию в отношении России.

Накануне бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко заявил, что транспортная блокада Калининграда, созданная литовскими властями, является явным поводом для начала войны, поскольку Вильнюс нарушил право Москвы на доступ к своей территории. По его словам, союзники литовского государства при этом могут проигнорировать эту юридическую норму, поскольку у РФ есть возможность добраться до Калининграда морским путем.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в свою очередь предупредил Литву о последствиях из-за ограничения транзита. Так, администрация Калининградской области предложит федеральным властям России принять ответные меры в отношении Литвы из-за введения незаконных ограничений, если их не отменят.

Напомним, что литовские железные дороги с полуночи 18 июня отменяют транзит товаров, попадающих под санкции Евросоюза. Запрет транзита, как уточняется, потребует срочной поставки на паромную линию Усть-Луга — Балтийск новых судов.