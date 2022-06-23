Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Жители столицы оценят результаты программы «Проектируем район» в «Активном гражданине»

Александр Афонин
Город
Жители столицы оценят результаты программы «Проектируем район» в «Активном гражданине»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В рамках проекта «Активный гражданин» стало доступно голосование, которое позволит оценить пилотную программу «Проектируем район». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 23 июня.

— В голосовании в рамках проекта «Активный гражданин» пять вопросов по количеству благоустроенных общественных мест. Каждое получилось особенным — со своим характером, идентичностью и важными для жителей функциональными зонами, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в голосовании представлено пять пространств. Жителям столицы предстоит оценить их все отдельно. В ходе опроса москвичи смогут указать, что стоит доработать. Для этого необходимо выбрать вариант «Получилось неплохо, но можно было бы и лучше» и указать, что именно следует улучшить, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что жители столицы на сайте проекта «Активный гражданин» могут принять участие в голосовании «Как звучит московский транспорт?». Москвичи выберут музыкальную тему, которая будет ассоциироваться с городским транспортом.

Активный гражданин городские программы Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Все мнения
О проекте