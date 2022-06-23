Жители столицы оценят результаты программы «Проектируем район» в «Активном гражданине»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В рамках проекта «Активный гражданин» стало доступно голосование, которое позволит оценить пилотную программу «Проектируем район». Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 23 июня.

— В голосовании в рамках проекта «Активный гражданин» пять вопросов по количеству благоустроенных общественных мест. Каждое получилось особенным — со своим характером, идентичностью и важными для жителей функциональными зонами, — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в голосовании представлено пять пространств. Жителям столицы предстоит оценить их все отдельно. В ходе опроса москвичи смогут указать, что стоит доработать. Для этого необходимо выбрать вариант «Получилось неплохо, но можно было бы и лучше» и указать, что именно следует улучшить, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне стало известно, что жители столицы на сайте проекта «Активный гражданин» могут принять участие в голосовании «Как звучит московский транспорт?». Москвичи выберут музыкальную тему, которая будет ассоциироваться с городским транспортом.