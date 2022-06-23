Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Московская область, Богородский городской округ, Электроугли, Центральная улица, 110 Карта всех событий

Пожар на складе в подмосковных Электроуглях локализован. Об этом в четверг, 23 июня, «Вечерней Москве» сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области по ГПС Алексей Логинов.

По его словам, возгорание началось на территории склада на улице Центральной, дом 110.

— По прибытии подразделений наблюдалось открытое горение. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, — рассказывает Логинов.

Представитель ведомства добавил, что пожар был локализован в 10:06 на площади 1600 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что огонь возник в цехе с лакокрасочными изделиями. Погибших и пострадавших обнаружено не было.