Более 10 технопарков появится в индустриальных кварталах Москвы

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На месте заброшенных территорий построят 14 новых технопарков для развития высокотехнологичных производств. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Проект «Индустриальные кварталы» позволит в ближайшие 10–15 лет не только преобразовать заброшенные и неэффективно используемые территории столицы, но и создать на этих площадках необходимые городу инновационные промышленные производства. В рамках реализации проекта в Москве появится минимум 14 технопарков, в них будут работать высокотехнологичные предприятия. Они дадут новые рабочие места ученым, инженерам и другим высококвалифицированным специалистам, — рассказал Ефимов.

Технопарки будут созданы в семи округах Москвы. Два — на юго-западе, по одному — в Зеленограде, а также в Южном, Юго-Восточном и Северо-Восточном административных округах, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Что касается действующих технопарков, 19 июня в особой экономической зоне «Технополис «Москва» изданию «Вечерняя Москва» рассказали о производстве фармацевтических препаратов и медицинских изделий, которые успешно заменяют импорт.