Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Более 10 технопарков появится в индустриальных кварталах Москвы

Антон Махов
Город
Более 10 технопарков появится в индустриальных кварталах Москвы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

На месте заброшенных территорий построят 14 новых технопарков для развития высокотехнологичных производств. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Проект «Индустриальные кварталы» позволит в ближайшие 10–15 лет не только преобразовать заброшенные и неэффективно используемые территории столицы, но и создать на этих площадках необходимые городу инновационные промышленные производства. В рамках реализации проекта в Москве появится минимум 14 технопарков, в них будут работать высокотехнологичные предприятия. Они дадут новые рабочие места ученым, инженерам и другим высококвалифицированным специалистам, — рассказал Ефимов.

Технопарки будут созданы в семи округах Москвы. Два — на юго-западе, по одному — в Зеленограде, а также в Южном, Юго-Восточном и Северо-Восточном административных округах, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Что касается действующих технопарков, 19 июня в особой экономической зоне «Технополис «Москва» изданию «Вечерняя Москва» рассказали о производстве фармацевтических препаратов и медицинских изделий, которые успешно заменяют импорт.

технополис Москва Технопарки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Все мнения
О проекте