Вход в Московский зоопарк сделают бесплатным в честь Всемирного дня розового фламинго

Фото: Любимов Андрей / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В Московском зоопарке 24 июня состоится акция «Дитя заката». В этот день вход в розовой одежде станет бесплатным. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада в четверг, 23 июня.

— 24 июня в честь Всемирного дня розового фламинго Московский зоопарк проводит акцию «Дитя заката». Вход в розовой одежде — бесплатно, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для бесплатного прохода необходимо соблюсти дресс-код: на гостях зоопарка должно быть надето два или более элемента одежды розового цвета. Отмечается, что красный или оранжевый цвета не подойдут.

Уточняется, что правило распространяется на футболки, майки, рубашки, шорты, брюки, джинсы и юбки. Розовым может быть и один элемент одежды — если это платье, передает пресс-служба зоопарка.

До этого сообщалось, что в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка вылупились птенцы редких белоплечих орланов. Пара белоплечих пернатых отложила яйца в первой половине марта. В июне стало известно, что их птенцы вылупились. Сотрудники зоопарка узнали об этом по характерному писку из гнезда.