Москвича повторно осудили за нетрезвую езду

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Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Одесская улица Карта всех событий

В столичном районе Зюзино инспекторы ДПС задержали 38-летнего водителя по подозрению в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮЗАО в четверг, 23 мая.

По данным ведомства, на Одесской улице автоинспекторы остановили автомобиль Mercedes-Benz. Мужчина за рулем, судя по внешним признакам, находился в нетрезвом состоянии.

Согласно акту проведенного медицинского освидетельствования, водитель принимал наркотические средства.

В ходе дальнейшей проверки полицейские выяснили, что в 2017 году водитель уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение и был лишен права управления транспортом на 1 год и 7 месяцев.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Так, в мае автоинспекторы задержали более 1600 водителей с признаками опьянения в Москве.

ПДД пьяная езда Наркотики
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