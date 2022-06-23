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Сервис Russpass опубликовал подборку интересных пляжей России

Александр Афонин
Общество
Сервис Russpass опубликовал подборку интересных пляжей России
Фото: Pexels

Цифровой туристический сервис Russpass составил обзор семи российских курортов, где доступны пляжный отдых, серфинг и многое другое. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 23 июня.

Открывает подборку Дагестан. Здесь туристы смогут насладиться берегом Каспийского моря, заняться кайтсерфингом, виндсерфингом и совершить прогулку на яхте. Халактырский пляж на Камчатке примечателен черным песком. Кроме того, это место подойдет любителям активного отдыха.

Еще одним интересным направлением станет Куршская коса в Калининградской области. Берег Балтийского моря покрыт бархатистым белым песком, а на пляже в Зеленоградске можно начать исследовать природный парк.

В обзоре также можно узнать о более традиционных курортах на юге. Например, сервис подскажет, какой пляж считается самым престижным в Крыму, где находится один из самых живописных мысов и так далее, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сервис Russpass подготовил культурную программу для участников и гостей Московской недели моды. Десять бесплатных экскурсий пройдут с 22 по 26 июня утром и вечером.

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