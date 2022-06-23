Первый дом по реновации передали под заселении в столичном Коптеве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

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В столичном районе Коптево передали под заселение первую новостройку по программе реновации. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин в четверг, 23 июня.

— В новые квартиры переедут 147 семей из домов 17 и 19, расположенных в 3-м Михалковском переулке, — сказал он.

Левкин добавил, что всего в Коптеве предстоит расселить 123 дома. Участниками программы стали более 23 тысяч москвичей.

Сама новостройка была возведена по индивидуальному проекту. При разработке плана специалисты учли нормы естественного освещения кухонь и жилых помещений. Прилегающую территорию озеленили и провели комплексное благоустройство.

Помимо этого, 24 июня на первом этаже здания откроется центр информирования по вопросам переселения. Эксперты дадут будущим жильцам всю необходимую информацию о переезде и документации, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в столичном районе Отрадное по программе реновации введут в эксплуатацию жилой дом. Это будет односекционное здание с подземной одноуровневой парковкой под территорией строения.