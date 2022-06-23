Пять злоумышленников взломали несколько офисов в Подольске и «обчистили» сейфы

Злоумышленники взломали несколько офисов и «обчистили» сейфы в подмосковном Подольске. Об этом в среду, 22 июня, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
По ее словам, накануне ночью пятеро злоумышленников подъехали на трех автомобилях к офису на улице Вишневой, перелезли через забор и проникли внутрь. Там они связали охранников скотчем, и четверо из них пошли на второй этаж, один остался снаружи.
Нападавшие взломали двери нескольких помещений и вскрыли находящиеся там сейфы, откуда забрали более 130 тысяч рублей, после чего скрылись.
Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские при поддержке бойцов Росгвардии задержали всех подозреваемых.
Один из мужчин пояснил, что похищенные деньги они поделили между собой, а сумку с инструментами, которыми взламывали замки, выбросили в лесу.
Подольский городской суд избрал участникам группы меру пресечения в виде заключения под стражу.
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