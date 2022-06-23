Силуанов отказался считать отказ от выплат по евробондам в валюте дефолтом

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Дефолт не произойдет в случае прекращения выплат по российским евробондам в валюте и перехода на рублевую схему. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

— Нет, не означает (дефолт — прим. «ВМ»). Российская Федерация не отказывается от исполнения обязательств по государственным ценным бумагам и как ответственный заемщик предпринимает все возможные действия, чтобы в полном объеме доводить средства до всех инвесторов, — отметил он.

При этом глава ведомства уточнил, что дефолт может произойти лишь в том случае, если Россия не выполнит обязательства по платежам.

— Платеж будет проведен, но проблема в том, что его не смогут получить наши инвесторы. Почему не смогут? Две причины. Первая — иностранной инфраструктуре (банкам-корреспондентам, расчетно-клиринговым системам, депозитариям) запрещено проводить любые операции, связанные с Россией. Вторая — иностранным инвесторам прямо запрещено получать платежи от нас, — цитирует Силуанова РИА Новости.

В конце мая министр финансов заявил, что РФ будет проводить расчеты с держателями российских еврооблигаций с помощью механизма, который аналогичен схеме оплаты газа из России в рублях. Для этого зарубежным инвесторам необходимо будет открыть валютные и рублевые счета в российском банке.