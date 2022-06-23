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Bloomberg: Катар потребовал от ЕС контракт на поставки СПГ на 20 лет

Полина Долганова
В мире
Bloomberg: Катар потребовал от ЕС контракт на поставки СПГ на 20 лет
Фото: pixabay.com

Катар потребовал от стран Европы подписать долгосрочные контракты (на 20 лет) о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в четверг, 23 июня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, в Европейском союзе сочли, что условия Катара являются слишком жестокими.

Уточняется, что переговоры о продолжительности импорта прекратились еще в марте 2022 года. В настоящее время Европа нуждается в менее долгосрочном контракте, чтобы сократить грязные выбросы в регионе.

Отказ Катара от таких условий может поставить под угрозу способность ЕС диверсифицировать поставки газа из России, так как страна на Ближнем Востоке может подписать больше контрактов с Азией и другими регионами.

Европейский союз пытается оперативно заменить российский газ, и импорт СПГ из Катара может стать ключевой составляющей этого решения, передает РБК.

Дефицит топлива действительно грозит Евросоюзу, поскольку на замещение российского газа странам потребуются долгие годы, а снижать потребление никто не готов. Такое заявление сделал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он также отметил, что в условиях дефицита будут расти цены на газ, который Европа получает из Алжира, Катара, Азербайджана. По словам аналитика, чтобы заместить объемы газа, поставляемые из России, потребуются годы.

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