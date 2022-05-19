Аналитик сообщил, что европейские страны могут столкнуться с дефицитом газа

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Дефицит топлива действительно грозит Евросоюзу, поскольку на замещение российского газа странам потребуются долгие годы, а снижать потребление никто не готов. Такое заявление сделал аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Он также отметил, что в условиях дефицита будут расти цены на газ, который Европа получает из Алжира, Катара, Азербайджана. По словам аналитика, чтобы заместить объемы газа, поставляемые из России, потребуются годы.

При этом, как отметил аналитик, европейские предприниматели не намерены перестраивать свои производства на новый энергетический лад в надежде на возвращение российского топлива, передает НСН.

Юшков добавил, что цена на газ будет держать высокую планку весь 2022 год — в районе 700–900 долларов за тысячу кубометров даже летом.

Кроме того, по словам аналитика, вырастут и цены на нефть. По его мнению, санкции ЕС против российской нефти усугубят дефицит предложения на мировом рынке, что неизбежно приведет к росту цен, передает RT.

19 мая вице-премьер России Александр Новак заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» вряд ли будет запущен в ближайшей перспективе по политическим причинам.