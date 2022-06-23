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Суд признал законным внесение главреда «Эха Москвы» Венедиктова в список иноагентов

Елена Самойлова
Происшествия
Суд признал законным внесение главреда «Эха Москвы» Венедиктова в список иноагентов
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Суд отклонил иск бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова*. Об этом стало известно в четверг, 23 июня.

По данным СМИ, экс-редактор подал в суд с требованием отменить решение, согласно которому Минюст РФ внес его имя в список иноагентов. Исковое заявление суд отклонил, передает ТАСС.

Еще один иск «Эха Москвы» с требованием признать блокировку ресурса незаконной суд отклонил 20 апреля.

*внесен Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов.

Алексей Венедиктов Минюст РФ иноагенты
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