Суд отклонил иск «Эха Москвы» с требованием признать блокировку ресурса незаконной

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Таганский районный суд Москвы рассмотрел иск «Эха Москвы» к Генеральной прокуратуре РФ и Роскомнадзору в связи с блокировкой сайта радиостанции. Об этом в среду, 20 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Таганского суда.

Суд признал требования Генпрокуратуры по ограничению доступа к информационным ресурсам «Эха Москвы» законными и обоснованными.

Напомним, 1 марта в Генпрокуратуре заявили, что сайт радиостанции «Эхо Москвы» распространяет заведомо ложные сведения. Так, на информационном ресурсе, как уточняется, размещалась информация с призывами к экстремистской деятельности. Помимо этого, данное СМИ распространяет заведомо ложную информацию о военных из России, участвующих в операции на Украине. В связи с этим Генпрокуратура внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к данному информационному ресурсу.

5 марта главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова освободили от должности. Как отметил журналист, он займется развитием собственных исторических проектов. До этого Венедиктов заявил, что совет директоров компании «Эхо Москвы» большинством голосов решил ликвидировать свои радио и сайт.