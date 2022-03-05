Совет директоров «Эха Москвы» освободил от должности Алексея Венедиктова

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова освободили от должности. Об этом в субботу, 5 марта, сообщает РИА Новости.

— Расторгли (контракт – прим. «ВМ»), — рассказал он агентству.

Как отметил журналист, он займется развитием собственных исторических проектов.

До этого Венедиктов заявил, что совет директоров компании «Эхо Москвы» большинством голосов решил ликвидировать свои радио и сайт.

1 марта в Генпрокуратуре заявили, что сайты радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь»* распространяют заведомо ложные сведения. Так, они, как уточняется, размещают информацию с призывами к экстремистской деятельности. Помимо этого, данные СМИ распространяют заведомо ложную информацию о военных из России, участвующих в операции на Украине, добавили в ведомстве. В связи с этим Генпрокуратура внесла в Роскомнадзор требования о принятии мер по ограничению доступа к ним.

26 февраля Роскомнадзор потребовал от нескольких российских СМИ удалить фейковую информацию относительно ситуации на Украине. Уточняется, что недостоверная информация касается обстрелов российскими вооруженными силами городов Украины и гибели гражданского населения.

*Телеканал «Дождь» признан в России СМИ-иноагентом.