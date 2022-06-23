Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Реконструкция Музея современной истории России начнется в конце года

Александр Афонин
Город
Реконструкция Музея современной истории России начнется в конце года
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, Тверская улица, 21с1 Карта всех событий

Реконструкция Государственного центрального музея современной истории России стартует в IV квартале этого года. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

— Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» объявила конкурсную процедуру по определению генерального подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции музейно-выставочного комплекса, — говорится в сообщении.

Здание музея состоит из семи этажей и имеет площадь 4,5 тысячи квадратных метров. В планах работ стоит сохранение функции существующего строения с возможностью экспонирования. Отмечается, что разработанные решения обеспечат доступ для маломобильных групп граждан в помещения комплекса.

16 июня сообщалось, что специалисты завершат работы по реконструкции Медведковского пруда в конце июня. Водоем уже очищен от 3,5 тысячи кубометров иловых отложений и грунта. На данный момент уложены водоупорные слои и произведено берегоукрепление.

Реконструкция Москва Музеи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Все мнения
О проекте