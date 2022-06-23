Реконструкция Музея современной истории России начнется в конце года

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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Реконструкция Государственного центрального музея современной истории России стартует в IV квартале этого года. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

— Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» объявила конкурсную процедуру по определению генерального подрядчика на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции музейно-выставочного комплекса, — говорится в сообщении.

Здание музея состоит из семи этажей и имеет площадь 4,5 тысячи квадратных метров. В планах работ стоит сохранение функции существующего строения с возможностью экспонирования. Отмечается, что разработанные решения обеспечат доступ для маломобильных групп граждан в помещения комплекса.

16 июня сообщалось, что специалисты завершат работы по реконструкции Медведковского пруда в конце июня. Водоем уже очищен от 3,5 тысячи кубометров иловых отложений и грунта. На данный момент уложены водоупорные слои и произведено берегоукрепление.