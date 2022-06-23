Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Сухопутные черепахи переехали в летний вольер Московского зоопарка

Александр Афонин
Город
Сухопутные черепахи переехали в летний вольер Московского зоопарка
Фото: shutterstock
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1с1 Карта всех событий

В Московском зоопарке сухопутные черепахи переехали в летний вольер. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе зоосада.

— Некоторые сухопутные черепахи зимуют в Террариуме, а весной переезжают в его уличные вольеры. А самые большие зимуют в павильоне «Птицы и бабочки», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что черепахи весят около 200 килограмм. Для переезда пресмыкающихся в летний вольер сотрудники использовали тележки. Для большего удобства наиболее крупных особей переворачивали на спину.

Видео: Telegram / Московский зоопарк

Отмечается, что для животных это небольшой стресс. В природе черепахи часто окзываются в перевернутом состоянии. Однако самостоятельно вернуться на ноги занимает большее время. Сейчас в зоосаде можно увидеть галапагосских черепах, гигантских сейшельских, лучистых и других, передает пресс-служба.

До этого сообщалось, что в Московском зоопарке 24 июня состоится акция «Дитя заката». В этот день вход в розовой одежде станет бесплатным. Уточняется, что правило распространяется на футболки, майки, рубашки, шорты, брюки, джинсы и юбки.

Зоопарки Лето черепаха
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Все мнения
О проекте