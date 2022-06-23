Сухопутные черепахи переехали в летний вольер Московского зоопарка

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В Московском зоопарке сухопутные черепахи переехали в летний вольер. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе зоосада.

— Некоторые сухопутные черепахи зимуют в Террариуме, а весной переезжают в его уличные вольеры. А самые большие зимуют в павильоне «Птицы и бабочки», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что черепахи весят около 200 килограмм. Для переезда пресмыкающихся в летний вольер сотрудники использовали тележки. Для большего удобства наиболее крупных особей переворачивали на спину.

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Отмечается, что для животных это небольшой стресс. В природе черепахи часто окзываются в перевернутом состоянии. Однако самостоятельно вернуться на ноги занимает большее время. Сейчас в зоосаде можно увидеть галапагосских черепах, гигантских сейшельских, лучистых и других, передает пресс-служба.

До этого сообщалось, что в Московском зоопарке 24 июня состоится акция «Дитя заката». В этот день вход в розовой одежде станет бесплатным. Уточняется, что правило распространяется на футболки, майки, рубашки, шорты, брюки, джинсы и юбки.