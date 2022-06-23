Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области до 8 июля

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области до 8 июля
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области до 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в четверг, 23 июня.

— В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14:00 часов 23 июня 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток, — говорится в сообщении.

Высокий уровень террористической опасности ранее был введен в области с 11 по 25 апреля, затем власти продлили его по 9 мая, позже — по 24 мая, а также по 7 и по 23 июня, передает ТАСС.

Также до 25 июня для обеспечения безопасности граждан был продлен «желтый» уровень террористической опасности на севере Крыма и в Керчи, а также на объектах минтранса, министерства ЖКХ, минздрава, минэнерго, министерства промполитики Республики Крым и на объектах госкомитета по водному хозяйству и мелиорации региона.

Брянск Терроризм предупреждение
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Все мнения
О проекте