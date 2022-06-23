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Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области до 8 июля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона в четверг, 23 июня.

— В связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению решением председателя антитеррористической комиссии Брянской области, губернатора Брянской области на территории Брянской области с 14:00 часов 23 июня 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности сроком на 15 суток, — говорится в сообщении.

Высокий уровень террористической опасности ранее был введен в области с 11 по 25 апреля, затем власти продлили его по 9 мая, позже — по 24 мая, а также по 7 и по 23 июня, передает ТАСС.

Также до 25 июня для обеспечения безопасности граждан был продлен «желтый» уровень террористической опасности на севере Крыма и в Керчи, а также на объектах минтранса, министерства ЖКХ, минздрава, минэнерго, министерства промполитики Республики Крым и на объектах госкомитета по водному хозяйству и мелиорации региона.