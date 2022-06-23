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Загрутдинов оценил готовность путепровода через МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе

Георгий Соланович
Город
Загрутдинов оценил готовность путепровода через МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

Специалисты завершили строительство путепровода через МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе на 50 процентов. Об этом сообщил глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов в четверг, 23 июня.

— В настоящее время провели технический пуск движения по правой стороне в область, строители демонтировали левую сторону путепровода и приступили к ее реконструкции, — сказал руководитель ведомства.

По его словам, движение по путепроводу будет проходить по трем полосам в обоих направлениях. Специалисты в ходе работ построят и реконструируют дороги протяженностью 5,4 километра, в том числе путепровод и эстакаду.

Загрутдинов подчеркнул, что путепровод улучшит транспортную ситуацию в районах Лианозово и Бибирево, а также в подмосковных Мытищах, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что работы по реконструкции транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе планируется завершить к 2023 году.

Москва Рафик Загрутдинов Дороги
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