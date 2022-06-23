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Съезд с МКАД к ТЦ «Садовод» завершили почти наполовину

Георгий Соланович
Город
Съезд с МКАД к ТЦ «Садовод» завершили почти наполовину
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Специалисты завершили строительство съезда с внешней стороны МКАД к ТЦ «Садовод» на 40 процентов. Об этом сообщил глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов в четверг, 23 июня.

— Левоповоротная эстакада — съезд с внешней стороны МКАД к ТЦ «Садовод» — построена на 40 процентов. В настоящее время строители готовят к монтажу металлоконструкции пролетных строений, — сказал руководитель ведомства.

Он добавил, что на данный момент развязка на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня построена на 16 процентов. В рамках реконструкции специалисты ведут работы по устройству опор эстакад, строительству подземного пешеходного перехода через магистраль, реконструкции путепровода над МКАД, а также переустройству теплосети и инженерных коммуникаций.

Загрутдинов подчеркнул, что на участке в общей сложности планируется построить и реконструировать 15,8 километра дорог. Работы, как уточняется, планируется завершить в 2023 году.

До этого глава строительного ведомства заявил, что путепровод через МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе готов наполовину.

Москва Рафик Загрутдинов Дороги
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