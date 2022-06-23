Крупнейший в мире производитель фанеры из России заявил о недозагрузке

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Производственные мощности мирового лидера по производству фанеры, компании «Свеза», снизились на 60–80 процентов, а лесопромышленная отрасль остро нуждается в господдержке. Об этом заявил генеральный директор организации Анатолий Фришман в четверг, 23 июня.

— А фанерное производство — особенно, так как наши предприятия недозагружены на 60–80 процентов. Например, в части снижения или даже отмены проверок по факту вынужденных простоев не по вине работодателей, — сказал руководитель предприятия.

Основной задачей в настоящее время являются поиск новых заказов и восстановление объемов производства, передает слова Фришмана РБК.

До этого стало известно, что производственный комплекс по изготовлению строительных материалов из дерева появится в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО). Отмечается, что новый комплекс по выпуску шпона, фанеры, деревянных плит и панелей появится вблизи от действующего производства, которое расположено на территории площадью 5,4 гектара в границах ТиНАО.