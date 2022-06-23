Новые лифты установили в диагностическом центре на северо-востоке Москвы

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Корнейчука, 28 Карта всех событий

Специалисты АО «Мослифт» установили два новых лифта в четвертом филиале диагностического центра № 5 на улице Корнейчука в СВАО. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента ЖКХ в четверг, 23 июня.

— Работы провели в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник. Устаревшее лифтовое оборудование заменили на современные подъемники с машинным помещением грузоподъемностью 400 и 1000 килограмм. Лифты оснащены всем необходимым оборудованием для комфорта и безопасности пассажиров, — говорится в сообщении.

Пол лифтов выполнен из грязеотталкивающего винилового покрытия, а на приказных панелях расположены антивандальные кнопки со шрифтом Брайля. Подъемные конструкции оснащены системами вентиляции и звукоизоляции, а также обустроены для людей с ограниченными возможностями.

До этого столичные службы провели работы, связанные с заменой лифтов, в корпусе 363 Зеленограда по программе капитального ремонта. Специалисты полностью обновили оборудование всех узлов и агрегатов, оснастив новые лифты инфракрасной завесой.