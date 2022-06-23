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Кардиолог объяснил, как пережить жару в городе

Анна Михалюк

Сюжет: 

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Общество
Кардиолог объяснил, как пережить жару в городе
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В Москве в предстоящие выходные столбик термометра поднимется до +30 градусов. Жаркая погода продержится и на предстоящей рабочей неделе.

Олег Орлов, заведующий Клиникой интегральной и восстановительной медицины на базе Скандинавского центра здоровья, врач-кардиолог, врач функциональной диагностики, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал, как пережить жаркую погоду в городе и что предпринять сердечникам и людям с другими хроническими заболеваниями.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Как пережить жару в городе

— Если мы говорим про жидкость, то, пожалуйста, пейте в жару воду, не пытайтесь утолить жажду кофе, сладкими напитками или алкоголем. Применение воды из расчета литр-полтора на человека необходимо. Многие сердечники пьют диауретики, что в условиях жары может привести к падению и травматизации из-за обезвоживания, поэтому ограничивать себя в жидкости не нужно, — рассказал эксперт.

Он добавил, что сердечникам в этот период нужно трижды в день измерять давление и следить за пульсом. Если на фоне регулярной терапии пульс растет, а давление падает, то нужно проветрить помещение и принять прохладный душ. При этом злоупотреблять минеральной водой с газом не стоит, так как она имеет лечебные свойства.

— Время, когда солнце в зените, лучше не проводить на улице, нужно избегать прямых лучей. Солнечные ванны нужно принимать в утренние часы по 15–20 минут с использованием солнцезащитного крема. Если вы чувствуете симптомы солнечного удара, такие как тошнота, тремор, повышение температуры, то обратитесь к врачу и не занимайтесь самолечением, — посоветовал доктор.

До этого кардиолог назвал пять эффективных способов снижения давления без таблеток. Для нормализации состояния нужно привести в порядок вес, заниматься физкультурой и придерживаться средиземноморской диеты.

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