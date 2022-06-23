Более миллиона проездных документов записали на карты пассажиры ЦППК с начала года

Фото: Пресс-служба ЦППК

С начала 2022 года пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) записали на транспортные карты более миллиона разовых билетов и абонементов. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика в четверг, 23 июня.

— С начала года пассажиры ЦППК записали на транспортные карты почти 605 тысяч разовых билетов. Это на 14 процентов больше, чем за аналогичный интервал 2021 года. Также пассажиры пользуются транспортными картами и для оформления абонементов на различные периоды — с начала года такой услугой воспользовались более 500 тысяч раз, — говорится в сообщении.

Благодаря транспортным картам пассажиры могут быстрее проходить через турникеты и не беспокоиться о потере билета. Кроме того, на картах «Тройка», «Стрелка» и ЦППК доступны два слота записи пригородных билетов и абонементов.

Помимо этого, на «Тройку» можно дополнительно записать билеты на метро и наземный транспорт, а на «Стрелку» — билеты на областные автобусы. Провести процедуру записи, как уточняется, можно в кассе или билетном автомате.

До этого сообщалось, что с 15 июня до 15 октября в поездах ЦППК действует акция платежной системы «Мир». В рамках акции пассажиры перевозчика смогут получить кешбэк в размере 10 процентов за каждую поездку, стоимость которой составила менее 100 рублей.