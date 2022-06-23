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Движение в центре столицы восстановлено после ДТП с электросамокатом

Елена Самойлова
Происшествия
Движение в центре столицы восстановлено после ДТП с электросамокатом
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Дорогу, где автомобиль сбил человека на электросамокате, полностью освободили. Об этом в четверг, 23 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел на улице Фадеева около дома 10. Водитель наехал на пешехода в тот момент, когда тот пересекал дорогу по зебре на электросамокате.

При этом пострадавший не спешился и не притормозил перед переходом.

Транспорт Автомобили Водители
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