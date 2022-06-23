Движение в центре Москвы ограничат 25 июня из-за бала «Выпускник»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

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Движение транспорта на нескольких улицах в центре Москвы ограничат с 00:00 25 июня до 07:00 26 июня в связи с проведением бала «Выпускник». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 23 июня.

— С 00:00 25 июня до 07:00 26 июня будет ограничено движение на нескольких улицах в центре города. Это связано с проведением бала «Выпускник», — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

До этого сообщалось, что движение на ряде участков около Университетской площади перекроют с ночи 25 июня до вечера 26 июня из-за полумарафона. Так, нельзя будет проехать в районе пересечения площади с улицей Косыгина в период с 12:00 25 июня до 20:00 26 июня.

Также с 07:00 до 20:00 26 июня движение ограничат от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Отмечается, что на участках перекрытий будет действовать запрет парковочного пространства. Он начнет действовать 25 июня с 00:01 и до окончания мероприятия.