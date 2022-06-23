Певица Азиза рассказала, за что Киркоров извинялся перед ней всю ночь

Фото: Youtube / Super

Певица Азиза рассказала, за что Филипп Киркоров извинялся перед ней до трех часов ночи.

Ситуация была связана с участием Азизы в шоу «Маска», где она выступала в костюме Пингвина, который скрывал ее лицо. Артистка исполнила песню, однако члены жюри, в составе которого сидел Филипп Киркоров, приняли решение, что она должна покинуть проект. Азиза сняла маску и расплакалась, а Киркоров после этого звонил ей и до трех часов ночи извинялся за такое решение.

— До трех ночи он говорил: «Почему ты мне не сказала, что ты была в образе Пингвина? Почему? Азиза, я себе этого никогда не прощу!», — поделилась воспоминанием певица в интервью для шоу «Алена, блин!» на YouTube-канале Super.

Он был уверен, что в костюме находится Анита Цой, к которой у Киркорова была личная неприязнь. После этого певице пришлось успокаивать артиста, который был очень расстроен тем, что все так вышло.

В молодости Азиза и Киркоров дружили, она была знакома с его родителями и часто бывала у него в гостях. Иногда народный артист помогал своей подруге деньгами или продуктами, когда у той не было средств.

Певица рассказала, как была влюблена в исполнителя Александра Малинина. Она даже познакомила его со своей мамой, но отношения ни к чему серьезному не привели.