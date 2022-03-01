Азиза рассказала, как была влюблена в Александра Малинина

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Певица Азиза рассказала о своих романтических отношениях с коллегой по сцене Александром Малининым, которые возникли между артистами более 30 лет назад.

— Сашка Малинин тоже очень трепетно относится к своей маме. Он за мной ухаживал в 1988 году в Юрмале. Это я по секрету всему свету, — призналась Азиза «Собеседнику».

По словам артистки, она даже познакомила Александра со своей мамой. Певица вспомнила случай, когда обе их матери отправились с ними на совместные гастроли. Однако отношения Азизы и Малинина так и не привели ни к чему серьезному. Ее сердце скоро покорил другой, а Александр познакомился с будущей супругой Эммой.

Осенью прошлого года 57-летняя Азиза, вышедшая замуж за 40-летнего итальянского ресторатора Алессандро Лортэ, обратилась к Наташе Королевой с просьбой о яйцеклетке. Она призналась, что знание биологической матери будущего ребенка для нее крайне важно. По ее словам, она бы не беспокоилась, если бы знала, что ею является Королева.

До этого Азиза и ее супруг приняли участие в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Они рассказали, что хотят завести ребенка. Однако по состоянию здоровья звезда эстрады уже не сможет родить сама, поэтому пара прибегнет к услуге суррогатной матери.