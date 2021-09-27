«Никто не будет знать»: Азиза попросила Королеву подарить ей яйцеклетку

Фото: instagram.com/aziza_info

На фоне резонанса, который спровоцировало признание певицы Наташи Королевой о внебрачной дочери, ее коллега по сцене Азиза, мечтающая о детях, обратилась к ней с просьбой о яйцеклетке.

57-летняя Азиза, недавно вышедшая замуж за 40-летнего итальянского ресторатора Алессандро Лортэ, призналась, что знание биологической матери будущего ребенка для нее крайне важно. По ее словам, она бы не беспокоилась, если бы знала, что ею является Королева.

— Я обратилась за яйцеклеткой к своим дальним родственницам, которые не вышли еще из детородного возраста. Это три племянницы. Они тянули с ответом, советовались с мужьями в том числе. И они мне отказали. Если бы я знала, что у Наташи хранятся ее яйцеклетки, я бы в ноги упала к ней. Не знаю, что бы я ей предложила, я бы ее очень просила разрешить мне воспользоваться этими яйцеклетками, — приводит слова Азизы Пятый канал.

Исполнительница дала понять, что Королева — ее последняя надежда.

— Наташа, у меня к тебе просьба: если ты не захочешь, никто не будет знать, что ты мне подарила яйцеклетку, — обратилась к коллеге певица в эфире телепередачи на телеканале НТВ.

Не так давно Азиза и ее супруг приняли участие в шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир». Они рассказали, что хотят завести ребенка. Однако по состоянию здоровья звезда эстрады уже не сможет родить сама, поэтому пара прибегнет к услуге суррогатной матери.

Чуть более недели назад Наташа Королева шокировала мужа и своих поклонников неожиданным заявлением — у нее есть внебрачная двухлетняя дочь. В этом она призналась в эфире телеканала НТВ в программе «Секрет на миллион». Певица пожертвовала две свои яйцеклетки другой паре. При этом имя отца ребенка она не назвала.

У женщины, которая вынашивала ребенка, роды вышли тяжелыми. Она вынужденно отправилась из России на круизном лайнере в США. У нее чуть не случился выкидыш, а сами роды проходили нелегко, однако девочка родилась здоровой.