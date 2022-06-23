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Собянин анонсировал работы по благоустройству в ряде парков Москвы

Антон Махов
Город
Собянин анонсировал работы по благоустройству в ряде парков Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, Щукинский парк Карта всех событий

В 2022 году специалисты приведут в порядок несколько крупных парков и природных территорий столицы. Об этом в четверг, 23 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Среди них — Кусково, Щукинский парк со Всехсвятской рощей и еще два участка будущего «Парка Яуза». Здесь будет одно из лучших мест в Москве, — сказал глава города.

Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
4/6
Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина
Фото: Сайт Сергея Собянина
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Фото: Сайт Сергея Собянина

Столичные власти, напомнил он, за минувшие годы провели большую работу по благоустройству заброшенных территорий. На месте пустырей и свалок появились Центр технических видов спорта «Москва» в Печатниках, «Братеевская пойма», а также «Ходынское поле», написал Собянин в Telegram-канале.

До этого Собянин сообщил, что специалисты привели в порядок половину неухоженной природной территории будущего парка «Яуза». В итоге общая площадь «Яузы» составит более 350 гектаров, уточнил мэр.

В 2021 году были закончены работы в пойме реки Чермянки, а два района, Отрадное и Южное Медведково, соединили экологическими тропами. Для занятий спортом построили скейт-парк, памп-треки, теннисные корты и площадку для уличного спорта, подчеркнул глава города.

Москва Сергей Собянин Парки
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