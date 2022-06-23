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В ЛНР заявили о взятии в блокаду двух населенных пунктов

Антон Махов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
В ЛНР заявили о взятии в блокаду двух населенных пунктов
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Населенные пункты Горское и Золотое Луганской народной республики (ЛНР), откуда в течение восьми лет ВСУ атаковали города республики, взяты в блокаду. Об этом в четверг, 23 июня, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

Всего в блокаде могут находиться около двух тысяч боевиков ВСУ, уточнил он. Украинские отряды оказались в «полном котле», также в районе находится весьма «серьезная техника», передает слова Мирошника РИАМО.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о новой группе сдавшихся в плен бойцов ВСУ в поселке Врубовка ЛНР. Также он отметил, что любой гражданин Украины может получить повестку буквально за любую мелкую административную провинность.

После этого принужденно мобилизованных отправят на фронт, предупредил глава Чечни. Киевские власти, по его мнению, не пытаются достичь военного преимущества, а используют их как потенциальных жертв и часто их расстреливают. Это помогает говорить европейским партнерам о больших потерях и запрашивать финансовую и военную помощь, заключил он.

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