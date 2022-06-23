Более 165 тысяч пенсионеров участвуют в проекте «Активное долголетие» в Подмосковье

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Более 165 тысяч пенсионеров принимают участие в проекте «Активное долголетие» в Московской области. Об этом сообщила вице-губернатор региона Ирина Каклюгина в четверг, 23 июня.

— Физкультура, творчество и пение — это особенно любимые направления занятий у наших долголетов... Свыше 27 тысяч участников проекта посетили экскурсии по достопримечательностям региона с начала года, — сказала чиновник.

По ее словам, особой популярностью у граждан старшего возраста пользуются занятия по физкультуре, пению и творчеству. Вице-губернатор также добавила, что наибольшим спросом среди пенсионеров пользуются экскурсии в Новоиерусалимский монастырь, музей-заповедник «Коломенский кремль» и парк «Патриот», передает портал «Подмосковье сегодня».

В июне для участников «Московского долголетия» стартовали занятия в трех районных центрах «Место встречи» — проекта ADG group, который проводит реконструкцию советских кинотеатров и создает пространства для досуга жителей столицы. Изначально кинотеатры были главными ориентирами и центрами местной жизни, сочетая показы с функцией районного клуба с кружками, лекциями и другими формами культурного досуга.

ADG group воссоздали места притяжения, предоставив возможности для совместного времяпрепровождения, общения и развития москвичей, в том числе, старшего поколения.