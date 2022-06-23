Магазины Mango снова начали открываться в России

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Магазины бренда одежды Mango снова открываются в России. Об этом сообщает Telegram-канал Mash в четверг, 23 июня.

Отмечается, что одним из первых открылся магазин на западе Москвы. По словам сотрудников компании, отныне сеть будет работать по условиям франшизы.

У испанской материнской компании постепенно выкупят все 55 точек. При этом ассортимент и цены на одежду пока не изменились, передает Mash.

Кроме того, стало известно, что магазины Zara испанского концерна Inditex могут скоро открыться в столице. Так, появилась информация, что Inditex планирует в течение лета возобновить работу своих магазинов.

Как отмечали эксперты, возобновление деятельности в летнее время предоставит возможность осуществить продажу продукции старого сезона и войти в осень с новой коллекцией.

Онлайн-магазин Wildberries уже начал реализацию товаров бренда Zara. Ранее на онлайн-площадке стали доступны вещи брендов Massimo Dutti и Pull&Bear.

При этом в пресс-службе компаний Inditex сообщили, что магазины компании в России по-прежнему временно закрыты. Речь идет о таких брендах, как Massimo Dutti, Zara, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и других.