Подмосковное мороженое признали самым качественным в России

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Роскачество по результатам исследования 2022 года признало одну из марок мороженого, производимого в Московской области, самым качественным пломбиром в России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия в четверг, 23 июня.

— Такой высокой оценки подмосковного мороженого из Дмитрова удалось добиться за счет использования молочным заводом натуральных ингредиентов, качественного сырья, а также неизменности рецептуры, — сказал глава ведомства Владислав Мурашов.

Мороженое проверяли по органолептическим показателям, на наличие растительных жиров, бактерий группы кишечной палочки, следы антибиотиков и на соответствие маркировки по сахару. Независимые испытания Роскачества помогают в формировании имиджа региона как территории стабильного и качественного производства, передает слова Мурашова портал «Подмосковье сегодня».

До этого сообщалось, что отечественные производители мороженого нарастят объемы производства и экспорта в условиях санкций. Российские производители мороженого говорят, что способны обеспечить потребности внутреннего рынка и главных экспортных направлений. По их словам, нет оснований полагать, что какие-то виды продукции исчезнут из магазинов, а некоторые производства готовы расширить линейку ассортимента.