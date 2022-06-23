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Новый дизайн билетов на речные прогулки разработали в Москве

Георгий Соланович
Город
Новый дизайн билетов на речные прогулки разработали в Москве
Фото: Департамент транспорта Москвы

Новый дизайн билетов создан для прогулок на суднах по Москве-реке, на них выделена вся необходимая информация. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 23 июня.

— Разработали новый дизайн билета. Цвет соответствует номерам маршрутов. На билете выделена вся необходимая информация — номер маршрута, время и дата отправления, нужный причал, название судна и так далее. Посадка — по QR-коду на билете, — говорится в сообщении.

Кроме того, в Москве также продолжают расширять точки продаж билетов на речные прогулки. На данный момент кассы «Суда сюда!» уже работают на Северном речном вокзале, а также на Киевском и Устьинском причалах. В ближайшее время планируется открыть еще больше точек на популярных причалах, передает Telegram-канал Дептранса.

17 июня сообщалось, что Северный речной вокзал принял и отправил более 300 теплоходов с начала сезона навигации. На теплоходах проехало более 60 тысяч человек, а по территории вокзала провезли более 23 тысяч человек на электрокарах.

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