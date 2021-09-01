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Ряд парковок закроют в Москве из-за мероприятий 25–27 июня
Город
Краснокнижных болотных черепах заметили в парке «Кузьминки-Люблино»
Город
Российские дизайнеры обозначили главные тренды лета и осени на Московской неделе моды
Общество
В ЛНР заявили о взятии в блокаду двух населенных пунктов
В мире
Подмосковное мороженое признали самым качественным в России
Общество
В ЛНР назвали сроки освобождения всей территории республики
В мире
В Италии высказались против поставок оружия Украине
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Виктор Цой — каким его знали друзья
Виктор Цой — каким его знали друзья