Врач-терапевт Кожевникова объяснила, когда сахар полезен для здоровья

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Сахара и сахарные полимеры были основными поставщиками калорий для большей части населения мира на протяжении всей истории человечества. Однако сейчас популярно мнение, что сахар приносит здоровью только вред. Так ли это на самом деле, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-терапевт высшей категории тверской клиники «РЖД-Медицина» Александра Кожевникова.

— Можно сказать, что мы эволюционировали благодаря сахару. Жизнь как таковая с биологической точки зрения зависит от сахара, поскольку он является основным питательным компонентом многих пищевых продуктов, — пояснила врач.

По ее словам, с точки зрения физиологии наиболее важной для нашего организма является глюкоза.

— Это идеальный источник энергии, необходимый для нормальной работы абсолютного любого органа и ткани, любой клетки, включая клетки головного мозга. Глюкоза обеспечивает работу скелетных мышц, благодаря ей мы двигаемся, думаем, благодаря ей мы живем, — подчеркнула Кожевникова.

При этом, как отметила врач, попадая в клетку, глюкоза проходит сложный цикл преобразования (цикл трикарбоновых кислот или цикл Кребса, за открытие которого в свое время была присуждена Нобелевская премия — прим. «ВМ»), в результате чего из одной молекулы глюкозы образуется 18 молекулы АТФ (универсальный источник энергии для клеток), углекислый газ и вода. Промежуточные продукты, образующиеся в результате преобразования глюкозы, также чрезвычайно важны для нашего организма, поскольку участвуют во многих обменных процессах.

— Именно благодаря тому, что глюкоза для нас это важнейший и, что немаловажно, наиболее доступный источник энергии, ее недостаток может существенно ухудшить наше самочувствие, вызывая слабость, головокружение, сонливость, снижение физических и интеллектуальных функций, — объяснила Кожевникова.

Также доказано, что кусочек сахара помогает легче переносить стресс.

— Не зря многие из нас тянутся к шоколаду во время переживаний. Инсулин, вырабатываемый поджелудочной железой в ответ на поступление в организм глюкозы, помимо прочих функций стимулирует также и выработку серотонина — «гормона счастья». Однако увлекаться таким «антидепрессантом» не стоит, поскольку чрезмерное употребление сахара действительно может нанести вред нашему здоровью, — предупредила врач.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует, чтобы на добавленные и свободные сахара — те, что изначально не содержатся в продуктах, — приходилось менее 10 процентов калорий. Для здорового человека, потребляющего примерно 2000 ккал в день, это 50 грамм сахара максимум, заключила Кожевникова.