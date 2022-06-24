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Один человек погиб при крушении самолета Ил-76 под Рязанью

Евгений Белоусов
Происшествия
Один человек погиб при крушении самолета Ил-76 под Рязанью
Фото: depositphotos

Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение под Рязанью. При падении пятеро из десяти находящихся на борту человек пострадали. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

— В 03:18 (по московскому времени) 24.06.2022 года в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Рязанской области поступило сообщение о падении самолета в городе Рязани. В результате падения самолета разрушений нет, — заявили в пресс-службе.

На месте крушения самолета начался пожар, сообщает со ссылкой на свой источник ТАСС.

Согласно информации Telegram-канала «SHOT», воздушное судно рухнуло посреди поля. При крушении погиб один человек. Так;е было опубликовано видео с места происшествия. На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб тушат огонь.

Видео: Telegram / SHOT

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