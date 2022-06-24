Может привести к инвалидности: педиатр назвал Топ-5 опасных продуктов для детей

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Педиатр Илья Богданов рассказал, какие продукты ни в коем случае нельзя давать ребенку.

Несмотря на расхожее мнение, что выращенные самостоятельно фрукты и овощи безопасны, это не так. Эксперты предупреждают: даже такие овощи и ягоды следует перед употреблением мыть.

— Даже огурцы мать с мылом, потому что мы не знаем, где они лежали. И желательно снимать с них кожуру, потому что мы не знаем, чем они обработаны. Даже клубнику надо по большому счету окатывать кипятком, — предупреждает Богданов.

Также популярно мнение о пользе употребления сырых яиц. Считается, что это способно укрепить иммунитет. Но на самом деле, это грозит серьезными проблемами не только детям, но и взрослым. Поедание сырых яиц очень часто приводит к заражению сальмонеллезом.

— Сырые яйца — это табу вообще. Неважно, какие они. Куриные ли они, перепелиные ли они, — подчеркивает педиатр.

Но и не только сырые яйца могут быть опасны для ребенка. Яичница-глазунья из-за своего цельного желтка также может стать источником проблем. Богданов советует всегда разрушать желток, чтобы он полностью прошел термическую обработку.

Опасные инфекции содержит в себе и парное молоко. Его также ни в коем случае не следует давать детям, ведь они могут подхватить приводящее к инвалидности заболевание.

— Это заболевание, которого мы очень боимся, называется клещевой энцефалит. Оно тоже передается через сырое молоко. Необязательно через укус клеща, — рассказал врач.

Кроме того, недожаренный шашлык тоже нельзя давать есть детям. Если маленькому ребенку дать кусочек сырого внутри шашлыка, это может закончиться печально для организма, передает слова педиатра радио «Петербург».

Вице-президент Федерации атлетического фитнеса России Олег Лунин объяснил, что нужно исключить из ежедневного рациона для омоложения организма. В первую очередь он назвал простые сахара, а также жареные и жирные продукты.