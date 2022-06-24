Благоустройство территорий почти 200 объектов образования стартовало в Москве

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства начали работы по благоустройству территорий почти 200 образовательных учреждений. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В этом году проводим благоустройство территорий почти 200 образовательных учреждений, работы уже стартовали, их общая площадь составит более 200 гектаров. Мероприятия пройдут во всех округах столицы, только в Центральном административном округе приведем в порядок около 40 таких объектов, — сказал заммэра.

Цель проводимых работ заключается в том, чтобы создать комфортные условия для учащихся и сделать территории доступными для местных жителей во время каникул и в выходные дни. Так, специалисты обновят существующие пешеходные дорожки и проложат новые.

Кроме того, рабочие отремонтируют детские площадки, приведут в порядок спортивные поля и установят уличную мебель. Работы планируется завершить к середине августа, заключил Бирюков.

До этого сообщалось, что в Москве подключили к электросетям восемь городских школ и детских садов. Для оснащения электроэнергией новых объектов было проложено около 6,5 километра электросетей.