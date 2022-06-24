В двух новых торговых центрах на западе и юге столицы появится около 700 рабочих мест

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Россия, Москва, Элеваторная улица Карта всех событий

Инвесторы возведут новые торговые центры в ЗАО и ЮАО Москвы в рамках столичной программы по стимулированию создания мест приложения труда. В новых ТЦ смогут работать 680 человек.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что один из центров появится на Элеваторной улице. Площадь объекта составит восемь тысяч квадратных метров.

Объект планируют ввести в эксплуатацию в марте 2025 года. В этом торговом центре найти себе работу смогут 430 граждан.

Кроме того, другой торговый центр площадью семь тысяч квадратных метров появится на Очаковском шоссе. Туда смогут устроиться 250 горожан, передали на официальном портале мэра Москвы.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому правительство города присвоило статус инвестиционного проекта по созданию рабочих мест четырем строительным планам. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 23 июня.

Так, инвесторам предстоит создать около 3,5 тысячи рабочих мест. Для этого они возведут два торговых центра на Элеваторной улице и Очаковском шоссе, многофункциональный центр в селе Остафьево и офисно-деловое здание в Рублево-Архангельском у деревни Захарково.