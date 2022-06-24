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Число погибших при крушении Ил-76 под Рязанью увеличилось до четырех

Антон Махов
Общество
Число погибших при крушении Ил-76 под Рязанью увеличилось до четырех
Фото: Минобороны РФ

Количество погибших при крушении Ил-76 под Рязанью увеличилось до четырех. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили власти Рязанской области.

— Самолет упал из-за внезапного воспламенения двигателя. Предварительно, четыре (человека — прим. «ВМ») погибли, пять госпитализированы, — цитирует слова представителей области ТАСС.

Также по их словам, самолет совершал полет по маршруту Белгород — Оренбург. В Дягилево борт останавливался на дозаправку.

Как сообщили в пятницу в Министерстве обороны России, военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку в Рязанской области из-за неисправности двигателя.

По данным ведомства, в ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипаж принял решение садиться на грунт, при соприкосновении с землей самолет частично разрушился.

При крушении Ил-76 изначально сообщали о смерти одного из членов экипажа. Самолет рухнул посреди поля, после чего на месте крушения начался пожар. Также было опубликовано видео с места аварии, на котором видны горящие останки самолета.

авиакатастрофы Ил-76 Самолеты
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