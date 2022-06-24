Минобороны назвало причину крушения самолета Ил-76 под Рязанью

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Военно-транспортный самолет Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета потерпел крушение в Рязанской области. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— Из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт. При соприкосновении с землей самолет частично разрушился, — сообщили в министерстве.

Все пострадавшие члены экипажа упавшего самолета уже доставлены в медицинские учреждения, передает сообщение Минобороны РИА Новости.

Ил-76 потерпел крушение под Рязанью. Изначально сообщалось о смерти одного из членов экипажа. Самолет рухнул посреди поля, после чего на месте крушения начался пожар. Также было опубликовано видео с места аварии, на котором видны горящие останки самолета.

Позднее стало известно, что при крушении погибли три человека. Также появилась информация, что самолет загорелся еще в воздухе.

Кроме того, недавно сообщалось, что российский штурмовик Су-25 потерпел крушение в Ростовской области. По предварительным данным, пилот самолета погиб. Самолет не был оснащен боекомплектом.