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Число погибших при крушении самолета Ил-76под Рязанью увеличилось до трех

Евгений Белоусов
Происшествия
Число погибших при крушении самолета Ил-76под Рязанью увеличилось до трех
Фото: Pixabay

Число погибших в результате крушения военно-транспортного самолета Ил-76 под Рязанью выросло до трех человек. Об этом стало известно в пятницу, 24 июня.

При крушении самолета погибли три человека и еще шесть пострадали и были госпитализированы. У одного из них диагностирована политравма, мужчина находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, появилась информация, что самолет загорелся еще в воздухе, передает РЕН ТВ.

Ил-76 потерпел крушение под Рязанью. Изначально сообщалось о смерти одного из членов экипажа. Самолет рухнул посреди поля, после чего на месте крушения начался пожар. Также было опубликовано видео с места аварии, на котором видны горящие останки самолета.

Позднее стало известно еще об одном погибшем при катастрофе.

Недавно сообщалось, что российский штурмовик Су-25 потерпел крушение в Ростовской области. По предварительным данным, пилот самолета погиб. Самолет не был оснащен боекомплектом. Штурмовик потерпел крушение в безлюдном месте, благодаря чему крушений на земле не было.

Рязань Смерть Самолеты
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