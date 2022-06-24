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Стало известно еще об одном погибшем при крушении самолета под Рязанью

Евгений Белоусов
Происшествия
Стало известно еще об одном погибшем при крушении самолета под Рязанью
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

При крушении военно-транспортного самолета Ил-76 погибли два человека. Об этом стало известно в пятницу, 24 июня.

— Тела двух погибших извлекли из горящего борта, — передает слова своего источника в экстренных службах ТАСС.

Ил-76 потерпел крушение под Рязанью. Изначально сообщалось о смерти одного из членов экипажа. Самолет рухнул посреди поля, после чего на месте крушения начался пожар. Трех пострадавших уже госпитализировали в рязанскую больницу.

Недавно сообщалось, что российский штурмовик Су-25 потерпел крушение в Ростовской области. По предварительным данным, пилот самолета погиб. Самолет не был оснащен боекомплектом. Штурмовик потерпел крушение в безлюдном месте, благодаря чему крушений на земле не было.

В среду, 22 июня, в Якутии пропал с радаров самолет Ан-30. На его борту находилось семь человек. Самолет выполнял коммерческий рейс. В последний раз машина выходила на связь в 30 километрах от пункта назначения. На поиски были направлены вертолет Ми-8 и патрульный самолет Ан-26.

Однако в скором времени летательный аппарат нашли в Якутии в 70 километрах от населенного пункта Оленек. Люди на борту остались живы. Трое человек, как уточнялось, пострадали.

Рязань Смерть Самолеты
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