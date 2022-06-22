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В Якутии нашли пропавший самолет Ан-30

Полина Долганова
Происшествия
В Якутии нашли пропавший самолет Ан-30
Фото: Pexels

Пропавший самолет Ан-30 нашли в Якутии в 70 километрах от населенного пункта Оленек. Об этом в среду, 22 июня, сообщили в пресс-службе МЧС.

Люди на борту остались в живых. Трое человек пострадали, передает ТАСС.

О пропаже самолета с радаров стало известно 22 июня. В общей сложности на борту находилось семь человек. Позже в МЧС Якутии подтвердили данную информацию. Самолет выполнял коммерческий рейс. В последний раз до пропажи машина выходила на связь в 30 километрах от пункта назначения. На поиски были направлены вертолет Ми-8 и патрульный самолет Ан-26.

22 июня также стало известно, что для участия в поисках потерпевшего крушение самолета Ан-2 в Кобяйский район Якутии вылетели два вертолета Ми-8 со спасателями на борту. Отмечается, что на месте проведения поисков продолжают сохраняться сложные погодные условия.

Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии во вторник, 21 июня. Крушение борта произошло по пути к площадке Вертикальный. На борту самолета находилось три человека. В настоящее время к поискам объекта готовятся самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении техники безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Якутия место крушения Самолеты
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