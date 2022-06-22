Два вертолета со спасателями вылетели на поиски самолета Ан-2 в Якутии

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Два вертолета Ми-8 со спасателями на борту вылетели в Кобяйский район Якутии для участия в поисках потерпевшего крушение самолета Ан-2. Об этом во вторник, 22 июня, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Ми-8 вылетел в Кобяйский район Якутии. Спасатели оснащены специальным оборудованием, альпинистским снаряжением, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на месте проведения поисков продолжают сохраняться сложные погодные условия. Работа спасателей будет осложнена низкой облачностью, плохой видимостью и густым туманом.

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Отмечается, что межведомственная авиационная комиссия продолжает свою работу. Ей предстоит установить причины инцидента, передает пресс-служба.

Накануне стало известно, что самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии. Крушение борта произошло по пути к площадке «Вертикальный». На борту самолета находилось три человека.

Позже в МЧС России сообщили, что на территории Якутии спасатели продолжают искать пропавший самолет. Процесс поисков усложняется из-за плохой видимости. В месте проведения поисковой операции стоит густой туман, также наблюдается низкая облачность.