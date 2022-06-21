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В МЧС рассказали о поисках пропавшего в Якутии самолета Ан-2

Полина Долганова
Происшествия
В МЧС рассказали о поисках пропавшего в Якутии самолета Ан-2
Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На территории Якутии спасатели продолжают искать пропавший самолет Ан-2. Об этом во вторник, 21 июня, сообщили в МЧС России.

Процесс поисков усложняется из-за плохой видимости. В месте проведения поисковой операции стоит густой туман, также наблюдается низкая облачность.

К работам приступила межведомственная авиационная комиссия по установлению причин авиаинцидента, подытожили в МЧС.

Самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии во вторник, 21 июня. Крушение борта произошло по пути к площадке «Вертикальный». На борту самолета находилось три человека. В настоящее время к поискам объекта готовятся самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. По факту случившегося возбудили уголовное дело о нарушении техники безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

В сентябре 2021 года военный самолет Ан-26 пропал с радаров во время выполнения технического полета в Хабаровском крае. Известно, что самолет перестал выходить на связь на 38 километров юго-западнее аэродрома Хабаровск-Центральный.

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