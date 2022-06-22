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Самолет Ан-30 с семью людьми на борту пропал с радаров в Якутии

Александр Афонин
Происшествия
Самолет Ан-30 с семью людьми на борту пропал с радаров в Якутии
Фото: Unsplash

В Якутии пропал с радаров самолет Ан-30. На его борту находилось семь человек. Об этом стало известно в среду, 22 июня.

— В Якутии с радаров пропал самолет Ан-30, выполнявший рейс Якутск — Оленек. На его борту находятся семь человек. Организованы поиски, — говорится в сообщении.

Позже в МЧС Якутии подтвердили данную информацию. Самолет выполнял коммерческий рейс. В последний раз машина выходила на связь в 30 километрах от пункта назначения. На поиски были направлены вертолет Ми-8 и патрульный самолет Ан-26, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что в Якутии пропал с радаров самолет Ан-2. Крушение борта произошло по пути к площадке «Вертикальный». На борту самолета находилось три человека.

Позже в МЧС России сообщили, что на территории региона спасатели продолжают искать пропавший самолет. Процесс поисков осложнен плохой видимостью. В месте проведения работ поисковой операции стоит густой туман, также наблюдается низкая облачность.

22 июня сообщалось, что для участия в поисках потерпевшего крушение самолета Ан-2 в Кобяйский район Якутии вылетели два вертолета Ми-8 со спасателями на борту. Отмечается, что на месте проведения поисков продолжают сохраняться сложные погодные условия.

Якутия пропажа Самолеты
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